Allenamento Juve, gesto di Allegri verso tutta la squadra

La Juve prepara la trasferta di sabato a Londra, l’amichevole con l’Arsenal, ha i modi pacati e la voglia di vincere di Max Allegri. Ne parla Tuttosport.

Allenamento Juve, gesto di Allegri

Nel corso dell’allenamento di ieri alla Continassa il tecnico bianconero ha trasmesso ai suoi quella serenità di cui l’intero ambiente ha necessità in questo periodo di bufera extra-campo. Ha fatto sentire la propria voce soprattutto nel momento in cui la squadra, nel piccolo test in famiglia, doveva alzare il pressing. «Ora!», «Forza!», si è sentito fino in tribuna. Indicatore della voglia di aumentare l’intensità del lavoro da parte di chi non accetta la sconfitta neanche in una sfida a canestro a fine allenamento.