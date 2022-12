Infortunio Iling-Junior, novità da casa Juve

In attesa di ritrovare i giocatori impegnati nel Mondiale, Allegri si gode un’infermeria sempre meno gremita. Come racconta Tuttosport, nell’allenamento di ieri alla Continassa si sono rivisti alcuni volti che in campo mancavano da diverso tempo. A partire da Iling-Junior.

Iling-Junior torna in campo

Bene aveva fatto quando era stato chiamato in causa a cavallo tra ottobre e novembre, prima di essere costretto allo stop da un durissimo intervento da tergo di Di Francesco in occasione della trasferta a Lecce. L’ala inglese, dopo aver lavorato a Vinovo durante il periodo di vacanza dei giocatori della prima squadra, ha svolto il riscaldamento e le andature con i compagni, prima di spostarsi sul campo secondario per proseguire nella corsa senza palla.