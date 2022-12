Come sta Vlahovic? Il risultato degli accertamenti

Dusan Vlahovic, nella sua prima mattinata di lavoro, non si è unito ai compagni della Juventus alla Continassa, ma mezz’ora prima che il resto della squadra scendesse in campo si sia recato al J Medical per degli esami strumentali. Ne parla Tuttosport.

Come sta Vlahovic

I controlli dello staff medico bianconero sono stati propedeutici a tracciare uno scenario delle condizioni fisiche di DV9, ormai da tempo alle prese con una fastidiosa pubalgia che ne limita il rendimento. Dagli accertamenti nella mattinata di ieri è emerso come le condizioni di Dusan non destino eccessiva preoccupazione, ma sia in ogni caso necessario gestirne con attenzione il fisico e gli sforzi in vista della ripresa. Il mirino è puntato sulla sfida di Cremona del 4 gennaio, alla ripresa del campionato.