Mercato Juve, la lista dei terzini dopo Alex Sandro

Considerato l’addio ad Alex Sandro, in scadenza, la Juve dovrebbe rinforzare la corsia mancina. Zona dove abbondano parametri zero di qualità, come racconta Tuttosport.

Mercato Juve, la lista dei terzini

A cominciare da Grimaldo, in scadenza con il Benfica e in cima alla lista delle preferenze bianconere. Lista in cui ci sono anche Guerreiro, in scadenza con il Borussia Dortmund, e Bensebaini, nella stessa situazione con il Mönchengladbach : quest’ultimo però pare destinato proprio a prendere il posto di Guerreiro. Assolutamente da non dimenticare Cambiaso, acquistato dalla Juve in estate dal Genoa e in prestito al Bologna.