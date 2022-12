Juve col 3-5-2? Sul mercato piacciono quattro centrali

In caso di conferma del 3-5-2, con Kostic padrone della fascia sinistra, la Juve potrebbe optare per rafforzare il pacchetto di difensori centrali con almeno un innesto. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, gli obiettivi per la difesa

È vivo l’interesse per Smalling, in scadenza con la Roma, ma non va dimenticato Ndicka, prossimo a svincolarsi dall’Eintracht Francoforte e di 10 anni più giovane dell’inglese (23 contro 33). Così come il polacco Kiwior dello Spezia e il serbo Pavlovic del Salisburgo. Ancora più complicata dopo la vetrina mondiale, invece, la pista che porta Gvardiol del Lipsia, per costi e concorrenza.