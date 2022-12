E’ un giro lungo, quello che potrebbe portare Luca Pellegrini dalla Juventus alla Lazio, perché il tragitto deve necessariamente passare da Francoforte, dove l’azzurro è approdato il 12 agosto, in prestito all’Eintracht fino al prossimo 30 giugno. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, Pellegrini può tornare e dire addio

La Lazio prenderebbe l’esterno in prestito, la Juventus vorrebbe inserire un obbligo di riscatto almeno condizionato, ma la formula non sarebbe un problema. Il problema è la necessità di passare dall’Eintracht Francoforte. Non un pilastro, ma sicuramente un giocatore importante, del quale l’Eintracht non pare intenzionato a privarsi a gennaio. La posizione che filtra da Francoforte potrebbe anche essere strumentale a ottenere una contropartita.