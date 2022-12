Juve su Karsdorp, il motivo del ‘no’ della Roma

Tra la Roma e Karsdorp si vive alla giornata. E se da una parte anche ieri il giocatore ha continuato ad allenarsi con la squadra, dall’altra prosegue il clima da separati in casa. Il giocatore piace alla Juventus, come racconta Tuttosport.

Karsdorp-Juventus, le ultime

Gli scenari tra la Roma e Karsdorp possono essere molteplici. Lo scenario più plausibile sembra quello di un addio a gennaio. Le condizioni le detterà la Roma che non vuole farsi prendere per il collo da altri club o dal procuratore del giocatore stesso. La cessione dovrà essere a titolo definitivo. Sulla formula c’è più malleabilità, potrà essere anche un prestito con obbligo di riscatto o con diritto pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di bonus molto facili. Su questo i Friedkin sono intransigenti ed ecco spiegati i “no” fin qui riservati a Juventus, Torino e Lille che hanno bussato alla porta del club, ma mettendo sul piatto dei semplici prestiti; ora si sta muovendo anche il Fulham.