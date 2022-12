Rabiot salta semifinale mondiale: il motivo

Rabiot out in semifinale con la Francia. Niente semifinale del Mondiale per Adrien Rabiot.

Il centrocampista della Juve, come preannunciato da L’Equipe, non è nelle giuste condizioni per potersi mettere a disposizione della sua squadra per la sfida di questa sera tra Francia e Marocco, che decreterà l’avversaria dell’Argentina nell’ultimo step della competizione iridata.

Il giocatore bianconero non è nemmeno stato convocato. Secondo le indiscrezioni il problema del classe 1995, che ha saltato gli ultimi allenamenti ma sembrava potesse stringere i denti, è legato “solo” a un raffreddamento, dovuto all’aria condizionata.

Out anche Dayot Upamecano, con Didier Deschamps che quindi non avrà la possibilità di schierare lo stesso undici titolare che ha battuto l’Inghilterra. Per quanto riguarda Rabiot, seguiranno eventuali aggiornamenti.

rabiot-gol

fonte: ilbianconero.com