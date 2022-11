Buona notizia su Vlahovic per i tifosi Juve, ecco quale

Sta tornando piano piano il sereno. Vlahovic, innanzitutto: Dusan si era fermato nella disgraziata notte di Lisbona per un fastidio che ha fatto riemergere il rischio pubalgia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Buone notizie per Vlahovic

Ha saltato Lecce e Paris e adesso è pronto a tornare titolare in un attacco che ha in Milik l’unica altra certezza. Kean rischia di non esserci neanche con Inter, Verona e Lazio; il suo 2022 juventino potrebbe quindi essersi già concluso. Con i nerazzurri, quindi, avanti con Vlahovic-Milik.