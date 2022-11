Rinnovo Iling, la Juve ha una priorità

Fino a un paio di settimane fa, Samuel Iling-Junior era solo uno dei talenti di maggior prospettiva della Juventus Next Gen. Poi il doppio exploit contro Benfica e Lecce ha stravolto il suo status. Ne parla il Corriere dello Sport.

Rinnovo Iling, la priorità Juve

Tanto da rendere il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno una priorità assoluta per la Juve. Negli scorsi giorni a Torino è arrivato il suo manager, Frank Trimboli, per provare a serrare le fila e segnalare il forte inserimento di diversi club europei, Lipsia ed Eintracht Francoforte su tutti: la Juve resta la priorità di Iling, ma vengono chieste garanzie su una permanenza in pianta stabile con la prima squadra.