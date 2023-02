Ecco quanto vale il derby di Torino per Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Questo derby può avere un significato diverso?

“Questa partita ha il valore che deve avere. Noi dobbiamo fare i punti per rimanere nelle prime quattro, poi il -15 non è roba nostra. Momentaneamente siamo nelle prime quattro con una partita in meno. Abbiamo fallito in Champions sbagliando la qualificazione ma l’accettiamo perché può succedere. Ora a dire che Pogba può fare il titolare della Juventus dopo 315 giorni senza giocare ce ne passa, Chiesa che è stato fermo 10 mesi, averlo con continuità ci vorrà tempo e pazienza. I giocatori sono esseri umani, non è che la macchina va alla stessa velocità. Bisogna farli crescere di condizione”