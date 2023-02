L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Paredes in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Paredes

Può esser la partita di Paredes?

“Ha alternato prestazioni buone a meno buone, ha giocato molto in tutte le competizioni. Leandro è un giocatore importante per noi, come tutti da qui alla fine deve darci una mano, perché abbiamo obiettivi da raggiungere”