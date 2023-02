Dove può migliorare Vlahovic? La risposta di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Vlahovic in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Vlahovic

Dove può migliorare maggiormente Dusan?

“Il lavoro fatto sabato con Dusan, l’allenamento era a porte aperte e avete visto, se non sono io è lo staff a farlo coi difensori, coi centrocampisti, noi cerchiamo sempre di migliorare le caratteristiche di tutti i giocatori. Dusan ha ancora tanto tempo per migliorare. Io ho avuto tanti esempi nella mia carriera da allenatore: Chiellini ha finito di giocare con un sinistro delizioso, voleva migliorarlo quel sinistro che tutti dicevano non fosse buono. Alla fine riusciva a calciare a 40 metri”