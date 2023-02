La Juventus ha superato il -15, sentite Allegri cosa dice!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

La squadra ha superato il post -15?

“”Ha superato il -15. Dopo l’Atalanta, e la reazione post Napoli, perché è successo in quella settimana lì, con l’Atalanta abbiamo avuto una reazione e col Monza un rimbalzo verso il basso. Poi la situazione si è assestata. Ora abbiamo ben chiaro il mini obiettivo di prendere il Bologna a 35 e nelle stesso tempo non perdere certezze perché abbiamo fatto 47 punti. Noi come gruppo di lavoro sappiamo che dobbiamo cercare di arrivare a fine stagione avendo fatto i punti che ci consentono di arrivare nelle prime quattro. Al netto di sanzioni. Dobbiamo far questo, poi abbiamo la semifinale di Coppa Italia, l’ottavo di finale di Europa League contro una squadra che è quarta in classifica nel campionato tedesco. Più andiamo avanti in Europa League più riempiamo il calendario”