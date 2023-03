Grifo ricorda Del Piero, leggete cosa ha detto

La redazione di TuttoJuve ha contattato l’esterno del Friburgo e prossimo avversario della Juventus in Europa League, Vincenzo Grifo, per parlare di Alex Del Piero.

Intervista Grifo Del Piero

Hai espresso profonda ammirazione per una leggenda bianconera come Alessandro Del Piero. In caso di gol alla Juve, esulterai come faceva lui?

“Del Piero è stato un grande giocatore, lo è in realtà tutt’ora perché è in grado di fare tante cose con il pallone tra i piedi. L’ho conosciuto a Milano, è proprio una persona simpatica, è stato un piacere enorme poter chiacchierare insieme. Ho visto tanti suoi gol su YouTube, spero di poter fare come lui”