Angel Di Maria resta in dubbio per la gara con il Friburgo. In mattinata, scrive Tuttojuve, l’argentino ha svolto un allenamento a parte.

Di Maria non è al 100%

Non ha smaltito l’affaticamento muscolare. Allegri sta facendo delle valutazioni per capire se portare o meno il Fideo a Friburgo, ma è molto difficile che l’argentino possa giocare la partita, almeno dall’inizio. In questo momento è fortemente in dubbio, è da valutare se ci sarà o meno. Questo quanto riferito da Sky Sport.