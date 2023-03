Gatti: “Devo ringraziare delle persone se gioco così”

Il difensore della Juventus Federico Gatti è stato intervistato da Dazn dopo la vittoria per 1-0 contro l’Inter. Di seguito le parole riportate da tuttojuve.

Intervista Gatti

Sei stato primo per contrasti vinti, primo per intercetti, primo per volume di incitamento dei compagni in panchina, che incitavano solo te. Come fai ad essere così centrale e così amato nonostante le non tantissime presenze?

“Devo ringraziare tantissimo i miei compagni di squadra, perchè mi ritrovo ad allenarmi con dei campioni e mi trattano come uno di loro, anche se sono l’ultimo arrivato. Sono contentissimo, mi faccio voler bene dai compagni e questa cosa ti aiuta in campo. Stasera è una grandissima vittoria di sofferenza, di gruppo, veramente una vittoria bellissima. Il salto che ho fatto quest’anno dalla Serie B alla Juventus è stato enorme, passare dalla Serie B Ci vuole tanto tempo. Deve essere l’inizio, ma è un percorso, il mio obiettivo è farmi trovare pronto ogni allenamento, ogni volta che il mister mi chiama in causa, poi do tutto me stesso in campo”.