L’allenatore della Juventus Max Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro l’Inter. Di seguito le parole su Chiesa e Di Maria riportate da tuttojuve.

Conferenza Allegri Chiesa

Cosa si è fatto Chiesa?

“Ha una tendinite che si porta dietro, ha un po’ paura che si porta dietro, ma niente di che”.

Di Maria non è entrato, come mai?

“Non stava benissimo, dovevo rischiarlo per poi non averlo per un mese”.