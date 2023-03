Roberto El Pampa Sosa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia.

“Juve? Risultati immeritati”, attacco da Napoli

La Juventus è la squadra che più si è avvicinata alle undici vittorie di fila degli azzurri

“Gli otto successi di fila della Juventus hanno indotto molti a credere nell’efficacia di un sistema di gioco che badava principalmente alla copertura. Chi, però, guarda davvero al calcio con spirito critico, sa bene quanto fossero risultati immeritati, in cui i bianconeri meritavano di prendere anche diversi gol. A testimonianza di ciò, il fatto che nelle successive gare la Juve abbia incassato ben dieci marcature”