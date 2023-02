Che Juventus sarà quella che si riaffaccia sul palcoscenico dell’Europa League? Allegri non derogherà troppo dalla formazione che ha superato la Fiorentina. Ne parla il Corriere dello Sport.

Juventus-Nantes, la probabile formazione di Allegri

Il dubbio riguarda la riproposizione del tridente. Potrebbe esserci una staffetta tra Vlahovic e Kean e tra Di Maria e Chiesa. A centrocampo chance importante per Paredes con Fagioli e un turno di riposo a uno tra Locatelli e Rabiot. Sulle fasce De Sciglio e Kostic, con il serbo che potrebbe anche lasciare il testimone a Iling-Junior. In difesa Bremer con Danilo mentre per la terza maglia ballottaggio a tre tra Alex Sandro, Rugani e Gatti.