Bonucci in gruppo, Cuadrado ancora in dubbio. C’è il Nantes all’orizzonte e come previsto la Juve recupera almeno un difensore. Come sta il colombiano? Ne parla il Corriere dello Sport.

Cuadrado ancora in dubbio

Resta il punto interrogativo, invece, per quanto riguarda il colombiano, assente contro la Fiorentina a causa dell’influenza. Decisivo sarà l’allenamento di vigilia, in programma oggi a mezzogiorno, per capire se ci sarà una possibilità per il suo rientro.