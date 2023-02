“Quella di Pogba è una situazione al limite del licenziamento per giusta causa. E’ un problema creato dalla società precedente, bisognava fare un altro contratto e poi per risolvere i problemi andava operato già a luglio”.

“Pogba al limite del licenziamento”, clamoroso alla Juve

Lo ha detto Francesco Oppini a Terzo Tempo, trasmissione di Radio Bianconera. “Non è facile la sua situazione, oggi non sembra neanche più della rosa. Comincio a pensare che non torni neanche quest’anno, sentendo Allegri. Io cercherei di riorganizzare l’ingaggio in maniera differente, visti gli obiettivi della società adesso”.