Novembre è stato duro per Dusan Vlahovic, protagonista di uno dei gol più tristi del Mondiale. Ha segnato per la prima volta ma la Svizzera in pochi minuti ha eliminato la Serbia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mondiale triste per Vlahovic

Doha per lui resterà nella memoria per la delusione e il gossip, con quella fastidiosa storia – fake news – del suo legame con la moglie del portiere Rajkovic. La Coppa che avrebbe potuto proiettarlo tra i top del mondo lo ha un po’ ridimensionato.