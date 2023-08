Pellegrini, Sky – Manca l’accordo tra Juve e Lazio

Gianluca Di Marzio, giornalista e noto esperto di mercato, ha appena reso noto sui suoi canali ufficiali che la trattativa tra Juventus e Lazio per Luca Pellegrini ha subito una battuta d’arresto.

Il giornalista ha dichiarato: “Non è ancora chiusa la trattativa per il ritorno di Luca Pellegrini alla Lazio: i dialoghi tra il club biancoceleste e la Juventus, infatti, non hanno ancora portato alla definizione dell’operazione. Non c’è l’accordo sul prezzo dell’obbligo di riscatto previsto dopo il prestito biennale concordato nella giornata di mercoledì 9 agosto. Per ora, la chiusura slitta.”

L’attrito è nato dalla volontà della Lazio di cambiare la cifra dell’obbligo di riscatto fissata mercoledì. Nonostante ciò le parti sperano ancora di ricucire il rapporto e trovare un accordo.

fonte: tuttojuve