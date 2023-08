Marchisio in ospedale – Con una foto in ospedale ha spaventato tutti: Claudio Marchisio ha postato su Instagram una foto dove era su un letto e si taggava al San Raffaele di Milano

Sospiro di sollievo per Claudio Marchisio che in questi giorni si è sottoposto ad alcuni accertamenti all’ospedale San Raffaele di Milano.

Marchisio in ospedale

L’ex calciatore della Juventus ha fatto sapere oggi di non avere nessun problema di salute, approfittando però dell’occasione per invitare i suoi follower a non dare mai nulla per scontato:

Il Messaggio di Marchisio

“Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno.

Ad Aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti.

I primi esami e poi qualche dubbio.

Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT, RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli.

Tutto a posto, si torna a casa. Mi raccomando!

Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute”.