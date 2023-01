Processo Juve peggio di Calciopoli? All’estero sì

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto al TMW News per parlare della Juventus e della penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri.

Juventus rischia la B?

“Rischia di essere ancora più grave in termini di immagine per il calcio italiano rispetto a Calciopoli. Quella era stata vista all’estero come una vicenda molto interna, legata a beghe politiche del sistema calcio italiano. Invece questo fatto, sia pure in uno stato preliminare di accertamento, i 15 punti di penalizzazione inflitti ad un club che è tra i principali della Serie A, sta facendo molto scalpore all’estero ed è molto comprensibile anche ai non attenti. Non è un elemento che può consentire al calcio italiano di puntare a riprendersi e a rincorrere la Premier League, anzi è esattamente il contrario”