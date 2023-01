La Juventus rischia la retrocessione in B? In un caso

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto al TMW News per parlare della Juventus e della penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri.

Juventus rischia la B?

“La retrocessione è nelle teoriche sanzioni che possono essere applicate alla Juventus. Per arrivare a ciò bisognerebbe accertare un falso in bilancio e quindi violazioni contabili. Tali da aver fatto trasparire alla Federazione il fatto che la Juventus possedesse una serie di requisiti economici e patrimoniali che invece non aveva. Questo è molto difficile da dimostrare e bisogna anche considerare che la Juventus nei 3 anni oggetto di indagine ha fatto un aumento di capitale di 700 milioni di euro. In questo senso, mi sentirei di escludere che si possa arrivare a questo tipo di sanzione. Posto che non conosciamo tutte le 14.000 pagine che la Procura di Torino ha raccolto e che saranno svelate in dibattimento e prima ancora nell’udienza preliminare del 27 marzo”