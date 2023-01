Ecco chi è il giocatore più importante per la Juve ora

Nella prima parte di stagione Adrien Rabiot aveva mandato segnali di nobiltà ritrovata in casa Juve, era stato uno dei pochi a salvarsi dal marasma. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rabiot fondamentale per la Juve

Nella stagione in cui scadrà il suo contratto con la Juve, si è apprezzato il vero Rabiot. Può essere che a 27 anni abbia raggiunto l’equilibrio e la maturità. Allegri lo considera da sempre una mezzala perfetta per il suo calcio, tecnica e fisica in misura eguale: è evidente la sua centralità nella Juve scossa dalla rivoluzione societaria e dalle inchieste giudiziarie.