Infortunio Di Maria, le notizie sui tempi di recupero

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri deve rinunciare ad Angel Di Maria in vista della trasferta contro la Cremonese. Come sta l’argentino? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Infortunio Di Maria, tempi di recupero

Contusione alla caviglia sinistra, conseguenza di una botta rimediata nella rifinitura. Dalla Continassa fanno sapere che non si tratta di nulla di grave e contano di recuperare l’argentino in due, massimo tre giorni, comunque a rischio anche per la gara con l’Udinese (in programma tra tre giorni all’Allianz Stadium).