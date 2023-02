“Vlahovic? Finora è mancato”, parla un ex Juve

Davide Lanzafame, ex attaccante della Juventus, parla a TuttoJuve e analizza il mondo Juve, Max Allegri e Dusan Vlahovic.

Intervista Lanzafame su Vlahovic

Parlando di campo, a proposito, ma vedremo mai insieme dal primo minuto il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria?

“La Juve ha trovato un equilibrio con le due punte, per cui difficilmente vedremo un tridente se non a partita in corso. In campionato, dovendo inseguire una qualificazione europea, potrebbe esser rischiato in qualche gara, anche se gli equilibri restano importanti. La priorità è prender pochi gol, poi cercare di ottimizzare i risultati. Credo che la cosa più importante sarà quella di recuperare Federico e Dusan che sono mancati”