Un ex Juve elogia Allegri per una mossa fatta

Davide Lanzafame, ex attaccante della Juventus, parla a TuttoJuve e analizza il mondo Juve, Max Allegri e Dusan Vlahovic.

Intervista Lanzafame su Allegri

Come giudichi l’attuale tecnico bianconero Allegri?

“Ho sempre parlato bene di lui, in quanto è uno dei migliori sotto il punto di vista gestionale. Poi il suo palmares parla per lui, tanto di cappello. Questo momento molto particolare lo sta gestendo alla grande, visto che la Juventus si è ritrovata a dover fronteggiare una penalizzazione a campionato in corso. Lui è un maestro nel gestire i momenti di difficoltà, anche perché la vera bravura di un allenatore la capisci quando le cose vanno male. Poteva issare bandiera bianca dopo la disfatta di Haifa, invece è sempre rimasto sul pezzo e concentrato. Ora la Juve deve ragionare un po’ da provinciale per tirarsi fuori da una zona scomoda, l’obiettivo è la qualificazione europea. Coppa Italia ed Europa League diventano due obiettivi più che importanti”