“Juventus? Sarebbe bello se…”, parla l’ex presidente

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.

Intervista ex presidente Juventus

L’obiettivo della Juventus quale dovrà essere?

“Intanto servirà una quantità di punti che possa ammortizzare la penalizzazione, augurandoci che non ci siano altre batoste. I bianconeri, poi, avranno l’occasione di potersi qualificare alle coppe europee tramite il successo in Coppa Italia. Sarebbe bellissimo se la Juve vincesse un trofeo europeo come l’Europa League, potrebbe essere una dimostrazione di forza importante, dell’aver superato le difficoltà del club fuori dal terreno di gioco. Un successo importante che segnerebbe l’inizio della rifondazione”