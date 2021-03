Pirlo si gioca tutto col Torino: la situazione in casa Juve

Pirlo si gioca tutto col Torino – Quando si sono parlati? Cosa si sono detti? Perché Pirlo è ancora sulla panchina della Juventus? La sosta per le nazionali rischia di diventare una settimana enigmistica: e dentro c’è ovviamente di tutto, dalle domande a trabocchetto ai questionari, fino ai rebus sul futuro. La verità è che la Juve ha messo in pausa ogni domani fino ad ora ipotizzato e organizzato: è tutto in bilico, lo è ogni posizione. Compresa quella di Andrea Pirlo.

LA GIORNATA – Il confronto tra le parti c’è stato ed è arrivato domenica sera dopo la sconfitta atroce con il Benevento, è stato invece smentito l’incontro tra i massimi vertici questa mattina: alla Continassa c’era attività, sì, ma tutto già programmato. Il punto è stato veloce, i ragionamenti saranno lenti e si prenderanno tutto il tempo necessario. A gran voce va però ribadito: in questo momento, Andrea Pirlo non è a un passo dal licenziamento. Avrà ancora possibilità, vivrà le settimane di aprile come un esame dietro l’altro.

Pirlo si gioca tutto col Torino, la situazione della panchina

Se sarà all’altezza di una promozione, lo scopriremo solo strada facendo e partite vedendo. Rispetto all’immediato passato, però, c’è una grossa differenza: la sua posizione si è naturalmente modificata. E solo la qualificazione – senza patemi – in Champions League con un’eventuale vittoria di Coppa Italia potrebbero concedergli il beneficio di una stagione di transizione, magari il pass per un altro anno di occasioni.

TRE PARTITE FONDAMENTALI – Per dirla in gergo societario: Torino, Napoli e Genoa sono il futuro della Juventus. Gare nelle quali la squadra dovrà dimostrare di poter guarire dalle difficoltà palesate continuamente in tutta la stagione. Gare nelle quali Pirlo in primis dovrà trovare soluzioni idonee e più congeniali, per finire non bene: ma alla grande. Altrimenti? Rischia di saltare il banco. Tra soluzioni interne (Igor Tudor) e nomi romantici e concreti. Il sorriso di Allegri a domanda diretta su un possibile ritorno ha scaldato parecchio gli animi dei tifosi. Ma lasciarsi trascinare non è proprio un attimo: Pirlo ha ancora tempo per ribadirsi al centro del progetto.

