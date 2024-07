Calciomercato Juve, c’è il colpo di scena per Szczesny?

Calciomercato Juve, e se ci fosse un clamoroso colpo di scena per Wojciech Szczesny? Non relativo a una permanenza perché anche lo stesso portiere bianconero ha annunciato l’addio, quanto per il fatto che la sua destinazione finale potrebbe non essere più a sorpresa l’Arabia Saudita con l’Al Nassr pronto a ricoprilo d’oro rendendolo il portiere più pagato del mondo ma sempre la Serie A.

Calciomercato Juve, il Monza può convincere Szczesny?

Anche TuttoSport oggi in edicola, infatti, conferma dell’inserimento in extremis del Monza e con Adriano Galliani che starebbe tentando una vera mandrakata per portare il 34enne in biancorosso assicurandosi così un vero e proprio colpaccio per la porta. Alla società bianconera andrebbero più o meno gli stessi soldi, circa 4-5 milioni di euro come nel caso di un trasferimento in Medio Oriente, mentre col calciatore per il calciatore ci sarebbe un triennale dove andrebbe a spalmare l’attuale stipendio juventino da 6.5 milioni di euro.

Tutt’altre cifre rispetto ai 20 milioni netti all’anno che andrebbe a intascare raggiungendo Cristiano Ronaldo. Non c’è assolutamente paragone da questo punto di vista, ma chissà che l’ex Roma non si faccia tentare dal fatto di restare comunque in Italia, tra l’altro tendenzialmente vicino Torino, e in un campionato sempre competitivo dove sarebbe ancora protagonista seppur con una maglia differente. Chissà. Vedremo.