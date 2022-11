Ronaldo licenziato dallo United, arriva la punizione dopo l’intervista

Ronaldo licenziato – “Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”.

Con questo breve comunicato ufficiale il Manchester United ha fatto capire quali sono le sue intenzioni in merito alla vicenda Cristiano Ronaldo, dopo le dichiarazioni al veleno dell’asso portoghese rilasciate al giornalista Piers Morgan e diffuse a spezzoni.

Ronaldo licenziato dallo United? Gli aggiornamenti

Multa, denuncia per diffamazione e licenziamento

Nel dettaglio, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, i Red Devils intendono multarlo pesantemente e forse anche denunciarlo per diffamazione. Poi, di conseguenza, licenziarlo per giusta causa.

Una giusta causa rintracciata nelle parole al vetriolo di CR7, per il quale la società britannica non avrà alcuna reverenza, dal momento che – sostiene il club – il giocatore in primis ha dimostrato di non averne nei confronti dello United.

fonte: TMW