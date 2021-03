Cristiano Ronaldo, stipendio, curiosità e tutto quello che c’è da sapere

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è attualmente uno dei più forti giocatori di calcio al mondo. Insieme a Leo Messi ha caratterizzato l’ultimo decennio del calcio mondiale, attualmente gioca nella Juventus ed è un faro della squadra di Andrea Pirlo.

E’ una delle personalità più influenti della terra. Ronaldo ha attualmente 241 milioni di follower su Instagram, che ne fanno una delle persone più seguite sui social in tutto il mondo.

Ronaldo è arrivato alla Juventus nell’estate del 2018, dopo aver giocato in Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid. Ad oggi in carriera ha segnato 643 reti in 854 gare, vincendo con i club:

5 Champions League

4 Mondiali per Club

2 Supercoppa Uefa

3 Campionati inglesi

2 Community Shield

1 Coppa d’Inghilterra

2 Campionati spagnoli

2 Supercoppa di Spagna

2 Scudetti italiani

1 Supercoppa Italiana

1 Supercoppa di Portogallo

Con la nazionale portoghese ha invece totalizzato 101 reti in 167 presenze, vincendo 1 Europeo nel 2016 e 1 Nations League.

È comparso ininterrottamente nella classifica del Pallone d’oro dal 2004, vincendolo per cinque volte (nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). È stato insignito anche dei premi FIFA World Player of the Year nel 2008, UEFA Men’s Player of the Year nel 2014, 2016 e 2017 e Best FIFA Men’s Player nel 2016 e 2017.

Vincitore di numerosi premi accessori, dal 2007 ad oggi ha fatto sempre parte della FIFA FIFPro World XI, è stato inserito 8 volte nella squadra dell’anno dell’ESM, mentre l’UEFA l’ha selezionato in 14 occasioni nella squadra dell’anno.

Cristiano Ronaldo stipendio: quanto guadagna Cristiano Ronaldo?

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? La domanda che molti tifosi si pongono è questa. CR7 è infatti tra gli sportivi più pagati al mondo. Dalla Juventus guadagna 31 milioni di euro annui come stipendio fisso.

Ma il vero guadagno di Cristiano Ronaldo proviene dagli sponsor e dai suoi post sui social. Quanto guadagna Ronaldo con ogni post su Instagram? Secondo le ultime stime un post su Instgram di Cristiano Ronaldo vale intorno agli 800 mila euro.

Fidanzata Cristiano Ronaldo: con chi è fidanzato CR7?

Chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo? Attualmente la compagna di Cristiano Ronaldo è Georgina Rodriguez. Figlia dell’allenatore di calcio Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon e sua compagna dal 2016.

“L’incontro con Ronaldo quando lavoravo nella boutique di Gucci? Mi colpirono l’altezza, il fisico, la bellezza. Davanti a lui tremavo, ma è scattata immediatamente una scintilla“.

“Sono molto timida e probabilmente questo mi ha reso più agitata di fronte a una persona che, con un semplice sguardo, mi aveva toccato nel profondo. Poi il modo in cui Cristiano mi tratta, si prende cura di me e mi ama ha fatto il resto”, ha raccontato Georgina Rodriguez al settimanale Grazia.

Dall’amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è nata nel novembre del 2017 Alana Martina. Alana è una dei 4 figli di Cristiano Ronaldo.

georgina-rodriguez-ronaldo-aereo

Quanti anni ha Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo età

Cristiano Ronaldo è nato il 5 febbraio 1985. Ha attualmente 35 anni. Nonostante l’età abbastanza elevata, continua ad essere uno dei giocatori più decisivi ed incisivi del mondo del calcio. Nella stagione appena trascorsa con la Juventus infatti, Cristiano Ronaldo ha siglato ben 37 gol in 46 presenze. Attualmente in questa stagione è a quota 5 gol in 4 reti. Una vera macchina da guerra.

ronaldo-deluso-juve-2020

Irina Shayk e Cristiano Ronaldo, la love story finita male

Irina Shayk dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo. Dal 2015 al 2019 è stata legata all’attore Bradley Cooper. La coppia ha avuto una figlia, nata nel marzo 2017.

La Shayk, che già qualche tempo fa aveva fatto qualche velato accenno sull’argomento, ha raccontato un po’ di tempo fa il vero motivi che l’avrebbe indotta a mollare il portoghese: il tradimento.

Come riportato da Il Giornale, in occasione di un bollente servizio fotografico la splendida modella russa ha vuotato il sacco sulle scappatelle del suo ex fidanzato: “Si è detto e scritto molto sulla nostra storia, ma la realtà è che Cristiano mi ha tradito con decine di donne. Questo è il motivo della nostra separazione”.

irina-shayk-e-cristiano-ronaldo

Le auto di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è anche e soprattutto un accanito collezionista di auto di lusso. Non si sa con esattezza quante auto possieda Cristiano Ronaldo, ma si calcola che siano almeno una ventina, fra Porsche e Ferrari, Maserati e Bugatti, tutte tenute con la massima cura in un garage fatto costruire appositamente e dotato dei più sofisticati dispositivi antifurto. Del resto il “caveau-quattroruote” di Cristiano Ronaldo ospita un capitale che sfiora i 20 milioni di euro.

Tra le ultime arrivate nella scuderia del portoghese c’è una Bugatti Chiron, prodotta in soli 500 esemplari. Quando Cristiano Ronaldo se l’è regalata l’ha sfoggiata sul suo account Instagram. Il prezzo? Circa 2,4 milioni di euro, una bazzecola per la star della Juventus che con 84 milioni guadagnati è tra gli sportivi più pagati al mondo.

La supercar di Cristiano è una vera e propria bomba: sotto il telaio rombano 1500 cavalli. La velocità? Oltre 432 chilometri all’ora e per andare da 0 a 100 bastano poco più di 2 secondi. Si aggiunge alla Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, altra proprietà del lusitano, che è l’auto più veloce che si possa guidare su strada. Legalmente, s’intende.

Stando a quello che riporta Marca, il fenomeno portoghese potrebbe essere il misterioso acquirente della Bugatti Voiture Noire, prodotta in unico modello, da 11 milioni di dollari. L’ex Real Madrid dovrà aspettare ancora 2 anni, prima di godersela.