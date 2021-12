Allegri mercato Juve: “Prima deve uscire qualcuno”

Allegri mercato Juve – Massimiliano Allegri, ai microfoni di Rai Sport, imbeccato da Marco Tardelli, ha parlato di prospettive di mercato e qualità della rosa della Juventus

Allegri mercato Juve, le parole del tecnico bianconero

“Un pezzo in ogni reparto per andare in Champions? Se ne inseriamo altri tre diventiamo più del dovuto e siamo già 22-23. Se qualcuno deve entrare, bisogna che qualcuno vada via, se no non riesco nemmeno ad allenarli. La rosa è buona, va bene così, ci va calma, a Salerno abbiamo giocato con 7 under 23”.

