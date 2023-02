L’ultima pista su cui si sta concentrando la Juventus porta al nome di Carlos Augusto, laterale mancino 24enne del Monza, tra le rivelazioni di questa Serie A. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Carlos Augusto-Juve, le ultime

L’accordo con i brianzoli scade nel 2024 e per ora non si è trovata un’intesa con il suo agente per il rinnovo. I bianconeri possono giocarsi le carte dei prestiti di Rovella e Ranocchia. E comunque valutano anche altri profili: Cambiaso, Grimaldo (Benfica), lo svedese Holm o un altro nome a sorpresa.