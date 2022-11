Caso Rabiot, non c’è una buona notizia per la Juve

Caso Rabiot – Il rinnovo di Rabiot con la Juventus sembra essere sempre più lontano. A raccontarlo é calciomercato.com:

“Quando la Juve presenterà la propria offerta, difficilmente potrà andare oltre la conferma dell’attuale ingaggio da 7 milioni netti”.

“Mentre quei 10 milioni di richiesta iniziale, in Premier, c’è già chi glieli offrirà a Rabiot: Arsenal e Chelsea hanno avviato la macchina, pure il Tottenham del suo grande estimatore Fabio Paratici proverà a iscriversi alla corsa. Senza dimenticare le prove di pace col Psg”.

“Certo, il fattore Allegri potrebbe avere un peso importante nel caso in cui dovesse restare in sella anche in futuro, ma non può bastare la parola di Max”.