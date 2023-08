Cessione Bonucci, contatti con l’Union Berlino

Secondo quanto riferito dal portale di Gianluca di Marzio, giornalista Sky, pochi giorni dalla fine della chiusura della sessione estiva di calciomercato, in casa bianconera resta da capire quale sarà il futuro di Leonardo Bonucci.

Cessione Bonucci

Ci sono stati nuovi contatti tra le parti per cercare l’accordo definitivo: l’Union Berlino insiste per il difensore italiano che ormai sta decidendo quale sarà il suo futuro.

Ancora in standby, invece, la pista che lo porterebbe alla Lazio: se le cose non dovessero cambiare nei prossimi giorni, allora Bonucci potrebbe davvero lasciare l’Italia e trasferirsi in Bundesliga.

L’Union Berlino è stata una delle sorprese dello scorso campionato tedesco, riuscendo a qualificarsi all’edizione 2023/24 di Champions League. Adesso si insiste per accogliere Bonucci, che lascerebbe l’Italia per la prima volta in carriera.