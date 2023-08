Sky – Juve ancora interessata ad Holm

Secondo quanto riferito dal portale di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, c’è ancora l’interesse per Emil Holm da parte della Juventus. Non è una sorpresa che lo svedese piaccia ai bianconeri, ma nell’immediato futuro la sua opzione può prendere quota.

JUve su Holm

Nella scorsa stagione, Holm è stato un titolare nella retroguardia dello Spezia. Nel finale di stagione, però, la pubalgia prima e un infortunio all’inguine poi lo hanno costretto a rimanere ai box in 15 delle ultime 16 gare della scorsa Serie A e soprattutto nello spareggio salvezza contro il Verona.

In tutto in stagione Holm ha collezionato 20 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. In Serie A ha messo a segno una rete e ha servito 2 assist ai compagni.