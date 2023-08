Marotta su Lukaku: “Non penso arrivi in Italia”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Beppe Marotta è tornato a parlare di Romelu Lukaku, sempre in attesa della Juve ma ancora senza una squadra. Ecco il pensiero dell’ad dell’Inter: “Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è ‘sì’ e domani diventa ‘no’, ci sono obiettivi che tu immaginavi di raggiungere e poi non raggiungi. E intanto perdi altri giocatori. Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni. Lukaku, Samardzic e Scamacca? È un po’ venuta meno la serietà, il rispetto dei ruoli. Oggi giocatori che ti dicono sì, domani ti dicono no. Ma alla mia età non mi sorprende niente, forse il caldo…”.