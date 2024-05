Esonero Allegri: scelto il traghettatore per le ultime due giornate?

Clamoroso terremoto in casa Juventus nella notte della vittoria della Coppa Italia. Doveva essere una serata di assoluta festa e godimento per un titolo conquistato dopo un’annata in assoluto complicata e sofferente sul piano del gioco e dei risultati – non degli obiettivi per fortuna data la qualificazione Champions -, invece si è rivelata un incubo.

Il motivo? La sfuriata clamorosa di Massimiliano Allegri che, dopo aver incassato e accumulato per mesi, ieri è esploso contro tutti. Non solo l’atteggiamento contro Cristiano Giuntoli beccato dalle telecamere e dagli smartphone sugli spalti, ma anche l’aggressione al direttore di TuttoSport che porterà strascichi giuridici.

Esonero Allegri: pronto Montero come traghettatore

Un danno di immagine non indifferente per la Juventus ed è per questo che la società sta valutando la chiusura anticipata del rapporto: un esonero di fatto, con un traghettatore già eventualmente pronto: Paolo Montero, nonché attuale tecnico della Primavera e pronto a subentrare per questo finale. Significherebbe Bologna-Juventus e Juventus-Monza.

Un finale amaro per un tecnico che ha dato comunque tanto alla recente storia della Vecchia Signora ma a questo punto inevitabile sembrerebbe: si è superato il limite e quanto visto non è stato nello stile bianconero. Se il club era già pronto a liquidare Allegri per l’ingaggio stellare e per aprire un nuovo ciclo con Thiago Motta, ora tutto questo accelererà di sicuro l’iter.

Dove può allenare Allegri dopo la Juventus

Quale futuro per Allegri una volta lasciata la panchina juventina? Si parla timidamente di Napoli ma sembra improbabile a oggi, considerando anche che Aurelio De Laurentiis sembra puntare forte su Antonio Conte. Bisognerà osservare il valzer delle panchine per capirne di più ma non è nemmeno da escludere che si prenda un anno sabbatico, a libro paga della Juventus o no: dipenderà da come si lasceranno le parti.