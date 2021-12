Cessioni Juve, non solo Ramsey: 2 giocatori in uscita

Cessioni Juve – La Juve ha già capito dove e cosa fare sul mercato. La Juve è già consapevole di come potrebbe andare il prossimo gennaio. Da qui a riuscire a cambiare la propria storia, però, ce ne passa.

Cessioni Juve, le idee per gennaio

Tutto dipenderà da come cederà i giocatori di fatto “ai bordi del campo”, per usare un’espressione cara ad Allegri. E non parliamo soltanto di Aaron Ramsey, ormai fuori da ogni giro della rosa. Ma parliamo anche di altri elementi della squadra.

L’IDEA IN USCITA – Si attendono proposte per Ramsey, con il quale la Juve sta parlando in questi giorni in cui si è palesato anche il suo agente. Il gallese vorrebbe tornare in Inghilterra, dove l’Everton su tutti sta premendo per averlo.

Andrà via. Sicuramente. E rischia di fare lo stesso anche Arthur, non convocato nell’ultima giornata e fuori dalle gerarchie di Allegri per il centrocampo.

fonte: ilbianconero.com