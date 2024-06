Douglas-Juve tutto in 20 giorni

L’Aston Villa entro fine mese (30 giugno) dovrà cedere almeno un giocatore per rientrare nei paletti del fair play finanziario. Un passaggio necessario per il club di Birmingham che dovrà così pensare a un sacrificio importante: molti indizi portano al mediano brasiliano Douglas Luiz.

INCONTRO A MILANO- La scorsa settimana Monchi, direttore sportivo dei Villans, ha incontrato Cristiano Giuntoli per parlare del trasferimento di Douglas Luiz alla Juventus. Un summit per capire se ci sono le condizioni per chiudere questo affare nel giro di 20 giorni.

MCKENNIE PIÙ CONGUAGLIO– Giuntoli fiuta l’affare e sta cercando di inserire McKennie nell’operazione, l’Aston Villa apre al centrocampista americano valutandolo però solo 15 milioni di euro considerando la scadenza del contratto fissata al 2025. Ecco perché ora la Juve dovrà decidere se investire altri 25/30 milioni per ottenere il semaforo verde di Monchi a trattare poi con il giocatore. La pista è calda, dentro o fuori in 20 giorni.

