Duglas Luiz Juve, sapete quanto chiede l’Aston Villa?

Douglas Luiz, protagonista di una grande annata con l’Aston Villa chiusa con la qualificazione alla prossima Champions League ed un bottino di 10 reti in 53 partite, è un identikit che intriga e non poco Giuntoli. Alla ricerca della formula e dell’incastro giusto, soprattutto sotto il profilo economico, per far decollare quella che al momento è solo un’idea. Una suggestione.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juve fa sul serio per il brasiliano classe 1998 ma è consapevole che la sua valutazione di mercato – forte di un contratto in scadenza nel 2026 – è compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce tuttojuve la Juventus sta cercando di organizzare uno scambio tra Weston McKennie e il centrocampista dell’Aston Villa Douglas Luiz ma il Villa valuta Luiz 25 milioni di euro in più rispetto a McKennie, per cui la Juventus dovrebbe pagare quella cifra per concludere l’affare. I bianconeri, al massimo sarebbero disposti a metterne sul piatto 15. Inoltre, le richieste salariali di Luiz hanno rallentato le trattative, visto che il giocatore vorrebbe un ingaggio importante.