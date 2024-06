Calciomercato Juve, cosa succede se Szczesny si impunta: gli scenari

Calciomercato Juve, cambiano scenari e strategie in porta. Come infatti conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è praticamente fatta per Michele Di Gregorio in bianconero: non siamo ancora allo scambio dei documenti ma poco ci manca. E’ tutto definito per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni per il portiere milanese di 26 anni: sarà lui il nuovo portiere bianconero dell’era di Thiago Motta.

Da una parte è un’occasione di mercato che il Dt Cristiano Giuntoli ha voluto cogliere, ma dall’altra anche una scelta poi voluta data la capacità di giocare coi piedi dell’estremo difensore del Monza oltre – chiaramente – i numeri in termini di parate decisive. La Vecchia Signora ha inoltre avuto sempre uno zoccolo duro italiano negli anni migliori e si punta a ripetere tale scenario.

Calciomercato Juve, cosa succede con Szczesny?

Tale chiusura, però, è anche un chiaro messaggio a Wojciech Szczesny per il quale c’è il pressing per un’uscita anticipata rispetto al 2025 quando scadrebbe il suo contratto. E’ infatti lui il prescelto per far spazio, sia per la questione contrattuale che per un discorso economico considerando i 6.5 milioni di euro che pesano a bilancio. Ma la posizione del polacco al momento è chiara: non vuole lasciare Torino. Anche se le carte in tavola – aggiunge il giornale – potrebbero cambiare nelle prossime settimane, quando toccherà con realtà che non sarà più il titolare.

Se l’ipotesi araba sembra poco fattibile, spunterebbe un’altra possibile per il 34enne come riporta la Gazzetta: il campionato americano. Soluzione gradita eventualmente non solo al giocatore ma anche alla moglie che lavora come cantante e attrice. Tuttavia se l’ex Roma si imputasse a restare alla Continassa, non vi sarebbero altre alternative in casa bianconera: andrebbe ceduto Mattia Perin.