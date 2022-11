Erede Cuadrado, la Juve ha due opzioni

La priorità per la Juventus nel mercato di gennaio sarà quella di trovare un’alternativa a Cuadrado, come raccontano i colleghi di Sky.

Erede Cuadrado, le opzioni Juve

Da una parte c’è la possibilità di richiamare Andrea Cambiaso dal prestito al Bologna, dall’altra di adattare qualche giocatore già presente in rosa. Altri movimenti di mercato potrebbero arrivare dopo una cessione. Primo fra tutti McKennie: se dovesse uscire, anche grazie alla visibilità del Mondiale, allora in quel caso la Juve interverrebbe in entrata.