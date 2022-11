Fagioli, l’agente: “Lavoriamo per restare a lungo alla Juve!”

Fagioli, parla l’agente – Andrea D’Amico, agente di Nicolò Fagioli, parla ai microfoni di Tuttosport in merito alla stagione del suo assistito in maglia bianconera:

JUVE – “Il merito per aver forgiato un giocatore di questo livello, attraverso un lungo percorso, è indubbiamente della Juventus. E riguarda anche le tempistiche con cui è stato aggregato ad Allegri: i giovani gettati di fretta nella mischia rischiano di bruciarsi, ora invece Nicolò è pronto e ha la maturità giusta per imporsi. Dall’inizio o a gara in corso, poco importa”.

COME DEL PIERO – “Il primo pensiero, sabato scorso, è andato al momento in cui ho visto sbocciare Del Piero sotto i miei occhi: in un attimo, sono ringiovanito di trent’anni. È sempre un’emozione quando un talento italiano spiega le proprie ali, a maggior ragione se vocando un campione del mondo come in questo caso”.

“Un momento che dovrebbe essere accolto con felicità da tutti gli appassionati, a prescindere dalla fede calcistica: Fagioli farà comodo ad Allegri e lavoriamo per restare più a lungo possibile alla Juventus, ma potrebbe rivelarsi prezioso anche per i progetti del ct Mancini”.