Karsdorp-Juve, può arrivare gratis! I dettagli

La Roma vuole solo cedere l’olandese Rick Karsdorp, direttamente o con un prestito con obbligo non condizionato. La Juve, invece, punta a un prestito col diritto di riscatto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Karsdorp gratis alla Juve?

All’entourage di Karsdorp non dispiacerebbe la risoluzione consensuale del rapporto, che permetterebbe di andare a trattare in modo indipendente: in questo caso la Juventus potrebbe scritturarlo a zero senza bisogno di accordarsi con la Roma. Ma anche in questo caso il club di Trigoria al momento dice no.